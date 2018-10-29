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Глава Королева проверил готовность спецтехники к зиме
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Общество — 29 Октября 2018, 13:20
Глава Королева Александр Ходырев провел проверку готовности спецтехники к уборке улиц городского округа зимой.
В Королеве 29 октября состоялся смотр техники, на котором глава города проинспектировал снегоуборочные машины, КамАЗы, тракторы, в том числе и небольшие – для уборки парков и скверов.
Ходырев тметил, что снег необходимо убирать вовремя, а техника должна быть полностью готова к зиме.
Для уборки улиц зимой в муниципалитете будут задействованы 205 единиц техники, 779 рабочих, 31 аварийная бригада и 68 генераторных установок. Заготовлены более 2 тонн песко-соляной смеси. В уборке улиц примут участие все управляющие компании, предприятия благоустройства и ресурсоснабжающие организации.
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