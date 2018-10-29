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В Люберцах заменили 15 лифтов в жилых домах с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Октября 2018, 13:26
Как рассказал на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий, что в рамках капитального ремонта в городском округе Люберцы в текущем году заменили 15 лифтов в многоквартирных домах из 78 запланированных.
Он отметил, что в рамках капитального ремонта в городско округе Люберцы уже в этом году заменили 15 лифтов в МКД, 63 находятся в работе. Всего по плану до конца этого года предстоит установить новых 78 лифтов в 28 МКД.
Он добавил, что продолжается капитальный ремонт домов. В период с 22 по 29 октября подрядная организация отремонтировала 3 фасада и провела ремонт системы электроснабжения в одном доме.
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