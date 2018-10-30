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Нетрезвого автолюбителя из Подольска могут посадить на 2 года за повторное нарушение ПДД
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Общество — 30 Октября 2018, 13:11
В подмосковном Подольске водителю, который повторно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
С 26 по 28 октября, сотрудники Госавтоинспекции Подольска провели очередной этап операции «Нетрезвый водитель», в хоте которого задержали 4 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, причем один из них сделал это повторно в течение года и ему теперь предстоит нести ответственность в соответствии с уголовным кодексом РФ.
Госавтоинспекция информирует, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
А водителям, которые повторно сели за руль в нетрезвом состоянии, грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.
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