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Подброшенных к редакции «Новой газеты» овец поместили в приют
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Октября 2018, 13:14
Овец, которых подбросили к редакции «Новой газеты» накануне, поместили в приют на территории Подмосковья, редакция издания намерена принять участие в их судьбе и готова в любое время предъявить их правоохранительным органам.
29 октября неизвестные люди привезли к зданию редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке 3 клетки с овцами, одетыми в жилетки с надписью «Пресса».
17 октября к зданию редакции «Новой газеты» неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами в адрес одного из журналистов, а на следующий день там же была обнаружена корзина с отрезанной головой барана. В самом издании получение угроз связывают с профессиональной деятельностью своих сотрудников.
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