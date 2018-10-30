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Расширение улицы Станционной в Королеве обсудят в рамках заседания 2 ноября
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Общество — 30 Октября 2018, 13:17
Как информируется на сайте городского координационного совета, что в Королеве обсудят расширение улицы Станционной на заседании рабочей группы 2 ноября 2018 года.
Заседание пройдет в Деловом и культурном центре «Костино», где начнется в 14:30.
Отмечается, что на заседании участники будут обсуждать проект размещения памятников в Королеве и этапы реконструкции дороги на улице Станционной.
Участники также обсудят завершение строительства дома на Тарасовской улице, 2. Поговорят о результатах общественного обсуждения по строительству социальных объектов на 2019-2020 годы и предложат варианты развития уличной сети в микрорайоне Бурково.
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