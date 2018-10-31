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Почти до минус 7 градусов подморозило в Подмосковье в последнюю ночь октября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Октября 2018, 13:03
Как информирует сайт «Метеоновости», что прошедшей ночью в Московском регионе ниже всего температура опустилась в подмосковных Черустях, там мороз составил минус 6,6 градуса.
Отмечается, что ниже всего столбики термометров опустились в Московском регионе в Черустях, до минус 6,6 градуса. В восточной половине Подмосковья подмораживало до минус 4-5 градусов. Близкой к нулю градусам оказалась температура на западе области, в Волоколамске было минус 0,6, в Новом Иерусалиме минус 0,9 градуса.
В Москве же на ВДНХ температура понизилась до минус 2 градусов, так же холодно было в районе Измайлово.
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