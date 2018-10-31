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40 участков земли предоставят многодетным семьям Клина до конца года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Октября 2018, 13:10
Как сообщила глава городского округа Алена Сокольская, что до конца текущего года многодетные клинчане получат 40 земельных участков, с 2012 года земельными участками уже обеспечили 595 многодетных семей.
Она отметила, что в очереди на бесплатное получение земельных участков сегодня стоят 125 многодетных семей. До конца 2018 года им планируется предоставить 40 участков.
С 2012 года, момента запуска этой программы, земельными участками уже обеспечены 595 семей.
Всего в Подмосковье с начала 2018 года в Московской области бесплатную землю получили 1430 семей с тремя и более детьми, бесплатными участками обеспечены 62% всех нуждающихся многодетных семей региона.
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