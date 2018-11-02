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Фонари починили на улице Горная в поселке Подольска по просьбе жителя
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Ноября 2018, 13:05
Как информирует интернет-портал «Добродел», что в поселке Выползово Подольска на улице Горная восстановили освещение по просьбе жителя.
Житель Подольска оставил на портале обращение, где указал на неисправность фонарей освещения на одной из улиц поселка Выползово. Он отметил, что на улице Горная фонари не только не работают, но и не на всех столбах установлены.
Как сообщил директор МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Чибисов, что освещение подрядной организацией (на улице Горная – ред.) уже восстановлено.
Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.
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