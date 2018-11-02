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Офисы МФЦ Королева не будут работать 4 и 5 ноября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Ноября 2018, 13:09
Как информируется в официальном Instagram-аккаунте МБУ «МФЦ города Королева», что офисы многофункционального центра (МФЦ) в Королеве не будут работать 4 и 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.
Отмечается, что МФЦ будет работать 3 ноября с 8:00 до 19:00, 4 и 5 ноября - выходные дни.
С 6 ноября МФЦ будут работать по обычному графику.
В России 4 ноября отмечают День народного единства. Этот праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
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