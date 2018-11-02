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Три школьницы из Реутова вышли в финал международной олимпиады по скорочтению
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Общество — 2 Ноября 2018, 13:12
Как сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов, что три школьницы из Реутова попали в финал международной олимпиады по скорочтению, две из них вышли в суперфинал.
Каторов отметил, что в финал конкурса прошли 3 реутовские школьницы, 2 из которых попали в суперфинал: Мария Рябова и Алия Адиятулина. В возрастной категории 11-12 лет Рябова заняла четвертое место, Адиятулина вошла в пятерку лучших в возрастной категории 13-14 лет.
Оценивали работы финалистов магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и ведущий программы «Своя игра» Петр Кулешов. Организаторы пообещали, что международная олимпиада по скорочтению станет ежегодной.
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