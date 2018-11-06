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В Раменском инспекторы ДПС провели мастер‑класс по созданию световозвращающих элементов
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Общество — 6 Ноября 2018, 14:23
В парке культуры и отдыха подмосковного Раменского автоинспекторы вместе с представителями администрации парка провели тематический мастер-класс «Ярче всех!», который призывает использования световозвращателей.
В этом мероприятии поучаствовать мог любой желающий из гостей парка. Участники проявили креативность и реализовали интересные идеи, сделали своими руками различные световозвращающие брелки, значки, украсили свою одежду светящимися поделками из ярких светоотражающих лент и бумаги.
Автоинспекторы наглядно показали, каким способом лучше размещать светоотражатели так, чтобы быть наиболее заметными для водителей в темное время суток.
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