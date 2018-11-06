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Оградительный забор отремонтировали на улице 50 лет ВЛКСМ в Подольске по просьбе жителя
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Общество — 6 Ноября 2018, 14:23
Как проинформировали на интернет-портале «Добродел», что в подмосковном Подольске на улице 50 лет ВЛКСМ отремонтировали оградительный забор по просьбе одного из жителей.
Житель Подольска оставил на портал обращение, где пожаловался на плохое состояние ограждений у дома №16 по улице 50 лет ВЛКСМ. Он отметил, что оградительный забор, который установлен у проезжей части, сильно прогнулся и требует ремонта.
Как сообщил председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Илья Скоморохов, что Администрация подтвердила плохое состояние оградительного забора и провела работы по устранению нарушений.
Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.
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