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В Подольске нашли живым пропавшего 40‑летнего рабочего из Саратовской области
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Общество — 6 Ноября 2018, 14:32
Как проинформировала в группе «Поисковый отряд Лиза Алерт Саратов» в соцсети «ВКонтакте»,что в подмосковном Подольске пропавший 19 сентября 40-летний Андрей Козлов найден живым.
Уроженец Базарного Карабулака Саратовской области, 40-летний Андрей Козлов, 1978 года рождения пропал 19 сентября 2018 года в деревне Бережки в Подольске, где работал на строительстве. Его разыскивали волонтеры, родные и полиция.
В сообщении отмечается, что он найден живым.
Волонтеры благодарят всех за помощь и просят убрать объявления о розыске и репосты.
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