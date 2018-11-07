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В Одинцовском районе нарушили организацию торгов по закупке мотоблоков
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Общество — 7 Ноября 2018, 14:30
Как информирует пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области, что в Одинцовском районе Подмосковья был нарушен порядок проведения электронного аукциона для нужд МКУ «ЖКХ СП Барвихинское» на закупку мотоблоков.
Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Бигам» на действия МКУ «Жилищно-коммунальное хозяйство сельского поселения Барвихинское» сельского поселения Барвихинское Одинцовского района и МКУ «Центр муниципальных закупок» при проведении электронного аукциона.
В жалобе сообщалось, что организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества на участие в электронном аукционе на закупку в 2018 году мотоблоков для нужд МКУ «ЖКХ СП Барвихинское». Управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Бигам» обоснованной.
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