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Обвинение просит 17 лет колонии для жителя Серпухова, отрубившего руки жене
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Ноября 2018, 14:35
Прокурор попросил Серпуховской суд Подмосковья приговорить к 17 годам колонии строгого режима Дмитрия Грачева, который из-за ревности отрубил своей жене Маргарите кисти рук.
26.10.2018 года состоялось первое заседание суда над Грачевым, которого обвиняют по трем статьям УК РФ – угроза убийством, похищение и причинение тяжкого вреда здоровью. 29.10.2018 года прошло второе заседание, где Грачев признал вину только в причинении тяжкого вреда здоровью жены. Ф
Бывшая супруга Маргарита потребовала взыскать с молодого человека 8,2 миллиона рублей компенсации за моральный вред.
В декабре 2017 года Дмитрий Грачев вывез свою жену Маргариту на автомобиле в лес, где отрубил топором кисти рук. Затем он отвез супругу в больницу и сдался полиции. Врачам удалось спасти одну руку, вместо второй у девушки бионический протез. У бывших супругов есть двое сыновей. Грачева лишили родительских прав.
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