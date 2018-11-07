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Партию натурального меда из Австралии задержали в аэропорту «Домодедово»
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Общество — 7 Ноября 2018, 14:42
Из-за проблем с документами специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям задержали партию натурального меда весом 788 килограммов из Австралии.
Отмечается, что в аэропорту «Домодедово» на СВХ ЗАО «Домодедово-Карго» приостановили оформление натурального меда весом 788 килограммов, который поступил из Австралии в сопровождении ветеринарного сертификата. Было выявлено отсутствие маркировочных этикеток на части продукции, что не позволяет идентифицировать подконтрольную продукцию.
Движение груза приостановлено до получения дополнительной информации от предприятия-производителя Австралии и отбора проб для проведения лабораторных исследований по показателям безопасности. В случае неустранения нарушений будет оформлен акт о возврате груза.
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