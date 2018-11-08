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Более 160 тыс луковиц тюльпанов посадили в Люберцах с сентября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Ноября 2018, 13:18
Как проинформировали в Instagram-аккаунте управления благоустройства администрации муниципалитета, что в городском округе Люберцы осенью текущего года на клумбах высадили более 160000 луковиц тюльпанов.
Как отмечается в сообщении, что на территории городского округа Люберцы посадили более 160000 луковиц тюльпанов на общей площади около 2800 квадратных метров.
В преддверии зимы клумбы задекорировали цветной древесной щепой.
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