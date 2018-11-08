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Школу на 550 учеников построят в подмосковном поселке Тучково к концу 2019 года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Ноября 2018, 13:22
Как проинформировала пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области, что к концу следующего года построят школу на 550 мест на улице Лебеденко в Западном микрорайоне поселка Тучково Рузского округа Подмосковья.
Министр регионального Стройкомплекса Руслан Тагиев сообщил, что выдано разрешение на строительство нового образовательного учреждения. Строительство планируется начать к концу этого года, а ввести школу в эксплуатацию – в 2019 году.
Строительство образовательного учреждения ведется в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья». Здание общеобразовательной школы предназначено для обучения детей по трем ступеням (начальная, средняя и основная школа) в одну смену.
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