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Дом на Ярославском шоссе в Сергиевом Посаде примет первых переселенцев до конца 2018 г
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Общество — 8 Ноября 2018, 13:28
Как информируется на сайте TVR24.tv, что часть переселенцев из ветхого и аварийного жилья в подмосковном Сергиевом Посаде собираются переехать в новый дом №8А по Ярославскому шоссе до конца текущего года.
Отмечается, что заселение первой секции дома №8А по Ярославскому шоссе планируется к концу этого года. В новый дом переселят 47 семей-нанимателей из аварийных домов.
Те, у кого квартиры оформлены в собственность, получат жилье в доме на улице Булавина. Срок завершения строительства дома – первый квартал 2019 года, отмечается в материале.
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