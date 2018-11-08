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Минздрав Подмосковья начал проверку в Видновской районной больнице
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Общество — 8 Ноября 2018, 13:30
Как сообщило министерство здравоохранения Московской области, что в Видновской районной клинической больнице началась служебная проверка по обращениям граждан, по итогам которой будут приняты соответствующие решения.
Отмечается, что из-за обращений граждан о проблемах в ГБУЗ Московской области «Видновская районная клиническая больница» с 6.11.2018 года в медицинском учреждении ведется тщательная и всесторонняя служебная проверка.
На период работы комиссии Минздрава Подмосковья и Главного контрольного управления Московской области главный врач больницы Виктор Барсук временно отстранен от выполнения служебных обязанностей. По итогам проверки будут приняты соответствующие решения.
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