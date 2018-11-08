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В Королеве уберут два нерегулируемых пешеходных перехода
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Ноября 2018, 13:33
Как отмечается в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета, что в подмосковном Королеве уберут два нерегулируемых пешеходных перехода на улицах Пионерской и Циолковского.
Один из переходов располагается напротив колледжа космического машиностроения и технологий, недалеко от которого расположен регулируемый пешеходный переход. Второй расположен напротив городской больницы.
Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности автомобильной дороги по улице Пионерской будет ликвидирован нерегулируемый пешеходный переход вблизи дома №31Б по улице Пионерской. Также для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения уровня аварийности планируется ликвидация пешеходного перехода на улице Циолковского у дома №25..
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