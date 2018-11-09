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Ранее судимого жителя Подольска задержали за кражу аккумуляторных батарей из иномарки

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Общество — 9 Ноября 2018, 13:26

Как информируется на сайте Главного управления МВД России по Московской области, что сотрудники полиции из Подольска задержали 46-летнего местного жителя по подозрению в краже аккумуляторных батарей из иномарки.

Отмечается, что в дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по городскому округу 49-летний местный житель принес заявление, в котором было указано, что неизвестный украл аккумуляторные батареи из его иномарки, припаркованной на улице 8 Марта. Сумма ущерба составила 20000 рублей.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали ранее судимого 46-летнего местного жителя. По данному факту Следственное управление УМВД России по горокругу Подольск возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража»», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



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