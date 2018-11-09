09ноября 2018
пятница
|
Ранее судимого жителя Подольска задержали за кражу аккумуляторных батарей из иномарки
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 9 Ноября 2018, 13:26
Как информируется на сайте Главного управления МВД России по Московской области, что сотрудники полиции из Подольска задержали 46-летнего местного жителя по подозрению в краже аккумуляторных батарей из иномарки.
Отмечается, что в дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по городскому округу 49-летний местный житель принес заявление, в котором было указано, что неизвестный украл аккумуляторные батареи из его иномарки, припаркованной на улице 8 Марта. Сумма ущерба составила 20000 рублей.
В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали ранее судимого 46-летнего местного жителя. По данному факту Следственное управление УМВД России по горокругу Подольск возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража»», – говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +2 +4
вечером +1 +3 ночью +1 +3
Котировки
Партнеры