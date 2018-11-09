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Замглавы администрации Ликино‑Дулева обсудит с жителями вопросы здравоохранения 15 ноября
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Общество — 9 Ноября 2018, 13:30
На официальном сайте администрации муниципалитета сообщается, что жителей Ликино-Дулева приглашают на тематический прием граждан по вопросам здравоохранения 15 ноября 2018 года.
Отмечается, что в соответствии с утвержденным губернатором Московской области графиком проведения в 2018 году тематических приемов, 15 ноября с 10:00 до 17:00 заместитель главы администрации городского округа Ликино-Дулево Денис Банцекин проведет прием жителей по вопросам здравоохранения. Встреча состоится по адресу: Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, дом №2, кабинет №206.
По сведениям Орехово-Зуевского информагентства, для посещения данного мероприятия необходимо предварительно записаться.
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