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Водителей в Подмосковье призвали к осторожности на дорогах из‑за тумана
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Ноября 2018, 13:33
Служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры сообщила, что 9 ноября 2018 года в Московской области наблюдается туман, в связи с чем автолюбителям следует быть особенно внимательными на дорогах.
Синоптики объявили на пятницу «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана.
Отмечается, что министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.
Пешеходам рекомендуется быть более внимательными и осторожными.
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