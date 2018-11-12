12ноября 2018
понедельник
|
Команда из Люберец завоевала Гран‑при фестиваля танцевальных коллективов на льду
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 12 Ноября 2018, 13:24
Как информируется в Instagram-аккаунте физкультурно-оздоровительного комплекса «Люберецкий», что команда спортивной школы Люберец выиграла Гран-при фестиваля танцевальных коллективов на льду памяти Леонида Корниенко.
11.11.2018 года в Ледовом дворце «Медведково» Москвы состоялся фестиваль танцевальных коллективов на льду памяти Леонида Корниенко, в котором приняли участие более 430 спортсменов.
Отмечается, что команда Люберецкой комплексной спортивной школы олимпийского резерва завоевала Гран-при. Второй приз получили за оригинальность композиции.
Фестиваль проводился в шести номинациях: «Маленькая страна», «Волшебная история», «Танцы народов мира», «Мультпарад», «Ритмы современности» и «Танцевальный калейдоскоп».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 -3
вечером -5 -7 ночью -6 -8
Котировки
Партнеры