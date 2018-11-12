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УК из Королева привела в порядок крышу дома на проспекте Космонавтов
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Общество — 12 Ноября 2018, 13:27
Как сообщается на сайте управляющей компании ОАО «Жилкомплекс» из Королева, что эта компания выполнила работы по ремонту кровельного покрытия на площади 150 квадратных метров по адресу: проспект Космонавтов, дом №8.
Работы были проведены в конце прошлой недели.
Отмечается, что при ремонте выполнены следующие виды работ: частичная разборка старого кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, устройство нового изоляционного покрытия в 2 слоя, герметизация стыков кровельного полотна.
Работы такого рода проводятся в целях надлежащего обслуживания общего имущества многоквартирного дома и предупреждения протечек кровли.
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