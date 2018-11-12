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Девять лифтов заменили в жилых домах Люберец за неделю
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Общество — 12 Ноября 2018, 13:30
Глава муниципалитета Владимир Ружицкий на оперативном совещании 12 ноября 2018 года сообщил, что в рамках капитального ремонта в жилых домах Люберец за минувшую неделю было заменено 9 лифтов.
Отмечается, что в рамках капитального ремонта заменили 9 лифтов. Сейчас в работе остается 48 лифтов.
Ружицкий добавил, что в 2018 году в Люберцах планируют заменить 78 единиц лифтового оборудования в 28 многоквартирных домах – это 61 подъезд. Работы организованы Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД). По результатам проведенных Фондом конкурсных процедур определена подрядная организация ООО «СтарТЕН». Поставщиком лифтового оборудования выступает ОАО «Щербинский лифтостроительный завод».
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