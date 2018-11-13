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Жители Королева 15 ноября смогут задать вопросы руководителю администрации в прямом эфире
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Ноября 2018, 13:00
Как информируется на сайте администрации городского округа, что руководитель администрации Королева Юрий Копцик 15.11.2018 года ответит на вопросы жителей города в прямом эфире.
Отмечается, что данное мероприятие пройдет в рамках передачи «Прямой разговор» на телеканале «Королев ТВ», которая традиционно выходит по четвергам в 20:45. Вся передача будет посвящена актуальным вопросам от жителей.
Жители Королева могут задать вопросы по телефонам прямого эфира: 8(495)123-32-23 и по электронной почте: news@korolev-tv. Также их можно оставлять на страницах официальных групп «Королев ТВ» в соцсетях.
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