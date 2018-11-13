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Партию рептилий, поступившую в «Домодедово», вернули в США из‑за проблем с ветдокументами
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Ноября 2018, 13:04
Как сообщает пресс-службы ведомства, что специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оформили возврат рептилий, поступивших в Московский регион из США.
Отмечается, что в аэропорту «Домодедово» на ЗАО «Москва-Карго» было приостановлено оформление партии живых животных (рептилий) в количестве 14700 голов, которые поступили на территорию Российской Федерации по ветеринарному сертификату и авианакладной из США в адрес ООО «Фронтоза ЛТД» (Москва).
При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено: представленный ветеринарный сертификат является ксерокопией. Животные возвращены грузоотправителю без выгрузки с борта воздушного судна.
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