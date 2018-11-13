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В Москву пришли декабрьские морозы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Ноября 2018, 13:13
На сайте «Метеоновости» сообщается, что минувшие сутки, т.е. 12 ноября, стали самыми холодными в Москве и Подмосковье с начала месяца. Такие температуры обычно характерны для первой декады декабря.
В Москве установилась ясная морозная погода. Антициклон наполнен холодной арктической массой. В результате вчерашние сутки, 12 ноября, стали самыми холодными за весь текущий ноябрь.
Отмечается, что ночью при ясном небе воздух в столице вымерзал до минус 7,3 градуса, по области (в Черустях) и до минус 13 градусов. Днем, несмотря на обилие солнца, нагрело лишь до минус 2,1 градуса. В результате среднесуточная температура в Москве составила минус 5 градусов, что на 4-5 градусов холоднее положенного по календарю.
Синоптики считают, что такие температурные показатели характерны для 9 декабря.
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