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Детский сад на 260 мест появится в Богородском округе в начале 2019 года
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Общество — 13 Ноября 2018, 13:18
Пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области информирует о том, что в Богородском городском округе по улице Климова построят новый детский сад на 260 мест. Данное учреждение планируют сдать в эксплуатацию во втором квартале следующего года.
Министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев сообщил, что сейчас на объекте подходят к концу работы по облицовке фасада, благоустройству территории, выполняются отделка внутренних помещений, монтаж внутренних инженерных сетей и коммуникаций.
Новое здание будет расположено рядом с действующей школой №21. В детском саду предусмотрены вестибюль с охраной, групповые ячейки, административные помещения, медпункт, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой.
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