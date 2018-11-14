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Ярмарка «Осенний урожай» откроется в Королеве 23 ноября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Ноября 2018, 13:15
Как сообщила сотрудница управления торговли городской администрации, что жители Королева с 23 по 25 ноября смогут приобрести выпечку, мед и колбасы на ярмарке «Осенний урожай».
Ярмарка состоится по адресу: улица Исаева, дом №1В.
Отмечается, что в городе Королев с 23 по 25 ноября пройдет тематическая ярмарка «Осенний урожай». Режим работы ярмарки: с 9:00 до 19:00. На ярмарке будут представлены угощения, продукция из регионов России по ценам от производителей.
Жители Королева смогут приобрести продукцию товаропроизводителей Владимирской, Тульской, Ивановской, Волгоградской областей и республики Беларусь. На ней будут представлены для реализации выпечка, мед и продукты пчеловодства, колбасы, мясные изделия, молочная продукция, овощи, фрукты, соленья, деликатесы и многое другое.
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