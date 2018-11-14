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Сотрудники МФЦ Котельников будут обслуживать клиентов без выходных
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Ноября 2018, 13:17
Как информируется на официальной странице пресс-службы муниципалитета в Instagram, что многофункциональный центр в городском округе Котельники, расположенный на улице Новая будет работать без выходных.
Сообщается, что МФЦ Котельников начинает работу в режиме non-stop. Офис теперь работает каждый день с 8:00 до 20:00 без перерывов на обед и выходных.
Жителей ждут по адресу: улица Новая, дом №14.
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