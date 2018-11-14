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Депутат Мособлдумы проверил качество капремонта в жилом доме на улице Пионерской Балашихи
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Общество — 14 Ноября 2018, 13:19
Как сообщила пресс-службы парламентария, что Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с представителями управляющей компании оценил качество проведенных ремонтных работ в доме №16 на Пионерской улице в Балашихе.
Ефимов отметил, что в ходе капитального ремонта в доме №16 по улице Пионерской в Балашихе заменили инженерные коммуникации, в том числе стояки в квартирах, капитально отремонтировали стены и потолки в подъездах, установили пластиковые окна и энергосберегающие светильники с датчиками движения.
Он добавил, что также отремонтирована кровля с учетом всех требований, которая уже прошла испытания осенними дождями и нареканий нет.
В Балашихе в текущем году запланирован капитальный ремонт в 97 многоквартирных домах. Сейчас работы завершены уже в 53 из них.
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