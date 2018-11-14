14ноября 2018
среда
|
Дворовую территорию в 1‑м Панковском проезде Люберец включили в программу благоустройства
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 14 Ноября 2018, 13:25
Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско в своем аккаунте в Instagram сообщил, что дворовую территорию двух домов в 1-м Панковском проезде Люберец включили в план благоустройства на следующий год.
Парламентарий ранее проинспектировал состояние двора, расположенного между домами №№19 и 27 в 1-м Панковском проезде.
Дениско добавил, что по обращению жителя выехал по адресу: 1-й Панковский проезд, дом №19 и дом №27, для осмотра дворовой территории под благоустройство. В результате было принято решение включить данный двор в программу на 2019 год.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 +1
вечером -1 +1 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры