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Сотрудники Минэнергетики Подмосковья 19 ноября проведут прием граждан Подольска
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Ноября 2018, 15:58
Как информируется на сайте администрации горокруга, что сотрудники министерства энергетики Московской области 19 ноября 2018 года проведут прием граждан в Подольске.
Отмечается, что 19 ноября, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в Подольске состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства энергетики Московской области.
Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала), без предварительной записи. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.
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