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В Королеве сотрудникам РКК «Энергия» вручили медали в связи с 30‑летием полета «Бурана»
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Общество — 15 Ноября 2018, 16:02
В подмосковном Королеве сотрудникам РКК «Энергия» вручили ордена и медали в связи с 30-летием полета в космос корабля «Буран».
Данное торжественное собрание, которое посвящено 30-летию полета «Бурана», состоялось в Ракетно-космической корпорации «Энергия» 15 ноября 2018 года. Награды вручил генеральный конструктор, заместитель генерального директора корпорации Евгений Микрин.
Микрон отметил, что пуск ракетоносителя «Энергия» с кораблем «Буран» стал закономерным результатом большой и кропотливой работы более 1200 предприятий и почти 100 министерств и ведомств. Были задействованы крупнейшие исследовательские институты страны. Результаты работы используются до сих пор в современных проектах.
Сотрудникам корпорации вручили медали «30 лет полету системы «Энергия-Буран», орден и медали Сергея Королева, благодарности «Роскосмоса». Александру Губанову присвоено звание «Заслуженный испытатель космической техники», двое сотрудников удостоены звания «Заслуженный создатель космической техники».
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