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Члены общественной палаты Подольска 29 ноября проведут прием граждан
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Общество — 15 Ноября 2018, 16:10
Как информируется на сайте администрации округа, что в подмосковном Подольске члены общественной палаты проведут традиционный прием граждан 29 ноября 2018 года.
Отмечается, что членами общественной палаты городского округа Подольск 29 ноября с 16:00 до 18:00 будет организован очередной прием населения. Прием будет проходить в помещении общественной палаты (вход со стороны концертного зала администрации) по адресу: улица Кирова, дом 4.
В этом мероприятии принять участие сможет любой желающий. Записаться или получить предварительную информацию можно по телефону: 8(496)755-57-70.
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