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Отделения МФЦ Люберец не будут работать 24 ноября из‑за проверки знаний сотрудников
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Ноября 2018, 13:23
Как информируется в Instagram-аккаунте МФЦ Люберец, что все отделения многофункциональных центров (МФЦ) Люберец не будут работать 24 ноября 2018 года в связи с проверкой профессиональных знаний сотрудников.
В сообщение отмечается, что из-за проведения контрольного мероприятия по оценке профессиональных знаний сотрудников МФЦ, 24 ноября 2018 года все МФЦ Московской области работать не будут.
МФЦ приносят жителям городского округа извинения за доставленные неудобства.
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