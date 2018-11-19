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В Люберцах 65 иностранцев приняли присягу на верность РФ на минувшей неделе
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Общество — 19 Ноября 2018, 13:18
Как информирует МУ МВД России «Люберецкое», что в подмосковных Люберцах в торжественной обстановке прошло принятие присяги иностранными гражданами, в которой приняли участие 65 уроженцев стран СНГ и ближнего Зарубежья.
В МУ МВД России «Люберецкое» 17 ноября 2018 года в торжественной обстановке прошло принятие присяги на верность Российской Федерации иностранными гражданами. Присягу у иностранных граждан принимали заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое» полковник полиции Василий Овчинников и заместитель начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое» подполковник внутренней службы Игорь Макаренко.
Принятие присяги является обязательной процедурой для иностранных граждан, которые, поставив подпись в документе, обязуются соблюдать российское законодательство, уважать традиции и историю государства.
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