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Почти 70 кубометров опавшей листвы вывезли с дорог Люберец за прошедшую неделю
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Общество — 19 Ноября 2018, 13:23
Как сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий на оперативном совещании в администрации 19 ноября 2018 года, что за прошедшую неделю, т.е. с 12 по 18 ноября, почти 70 кубических метров опавшей листвы вывезли с муниципальных дорог городского округа Люберцы.
Ружицкий отметил, что за неделю дорожными службами проводились работы по обслуживанию дорог и тротуаров. Общее количество вывезенной осенней листвы составило 68 кубометров. Количество людей, которые были привлечены к уборке муниципальных дорог на минувшей неделе, составило 168 человек, также задействовали 70 единиц спецтехники.
Он подчеркнул, что состояние сети автодорог регионального класса на территории городского округа соответствует требованиям нормативных документов. На минувшей неделе подрядные организации провели плановые работы по летнему содержанию дорог. Были очищены посадочные площадки от мусора, убрана придорожная часть, удалена несанкционированная реклама.
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