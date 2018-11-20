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Жители Подольска смогут узнать о трудоустройстве на машиностроительный завод 21 ноября
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Общество — 20 Ноября 2018, 13:20
Как информируется на сайте администрации муниципалитета, что в Подольском центре занятости населения 21.11.2018 года состоится встреча с руководителями отдела кадров предприятия «ЗиО-Подольск».
Отмечается, что руководители отдела кадров и специалисты по подбору и развитию персонала ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» проведут встречу с гражданами, которые ищут работу на базе Подольского центра занятости населения 21 ноября. В рамках мероприятия будут обсуждаться возможности профессиональной переподготовки и программы трудоустройства на предприятие.
Также специалисты центра занятости расскажут о возможности профессионального обучения и дополнительного профессионального образования на востребованные на рынке труда профессии.
Начало встречи в 11:00.
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