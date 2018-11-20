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В трех домах в Дзержинском 23 ноября отключат свет из‑за ремонта на подстанции
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Общество — 20 Ноября 2018, 13:24
Как информируется на странице Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципалитет, что в 3-х домах на Томилинской улице в подмосковном Дзержинском 23 ноября 2018 года будет отключено электричество из-за ремонта на трансформаторной подстанции.
Отмечается, что 23 ноября 2018 года будет временно прекращена подача электроэнергии в дома на улице Томилинской в Дзержинском. Электричества не будет с 10:00 до 12:00.
Свет отключат в домах №№31, 33 и 33А на улице Томилинской. Отключение связано с ремонтом на трансформаторной подстанции.
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