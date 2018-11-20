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Четыре человека доставлены в инфекционную больницу Люберец после отравления
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Общество — 20 Ноября 2018, 13:26
Как сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, что четырех жителей Люберец госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы после отравления, среди них 2 детей.
Отмечается, что граждан доставили в больницу во вторник около 2 часов ночи. В городском округе 6 человек отравились молочным коктейлем.
В результате происшествия в Люберцах в больницах находятся 4 человека – двое взрослых госпитализированы в инфекционное отделение Люберецкой больницы №1, двое детей находятся в инфекционном отделении Люберецкой больницы №2. У всех состояние средней тяжести, угрозы для жизни нет. Кроме того, еще двое взрослых от госпитализации отказались.
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