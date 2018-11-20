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Граффити с непристойным содержанием закрасили на фасаде дома на Юбилейной улице Подольска
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Общество — 20 Ноября 2018, 13:30
Как информируется на интернет-портале «Добродел», что в подмосковном Подольске закрасили незаконные граффити на фасаде одного из домов на улице Юбилейная.
До этого жительница городского округа оставила сообщени с просьбой устранить надписи на фасаде дома №11Б. По ее мнению, содержание граффити безобразно, она попросила оперативно устранить нарушения.
Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу граффити на фасаде многоквартирного дома по адресу: улица Юбилейная, дом 11Б и сообщает, что при проведении проверки были выявлены нарушения. Работы по устранению выявленных нарушений выполнены, фасад от надписей очищен.
Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.
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