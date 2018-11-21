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Новогодние ели установят в Реутове до декабря
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Ноября 2018, 13:25
Как рассказал Реутовскому информагентству глава города Станислав Каторов, в парках и скверах подмосковного Реутова установят пять искусственных елей до декабря.
Каторов сообщил, - «До 1 декабря в парке «Фабричный пруд» и в Александровском сквере на южной стороне Реутова появятся восьмиметровые красавицы, четырехметровое новогоднее дерево установят рядом с въездной стелой «Реутов», две пятнадцатиметровых ели устанавливаются на площади у администрации и в Центральном парке».
Кроме того, по его словам, город украсят и уже полюбившиеся жителям световые инсталляции: «тройки» с оленями, велосипед и другие. Сюрпризом для реутовчан станут новые арт-объекты, установят на улицах и в парках города.
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