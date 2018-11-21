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Жителям кооператива «Звезда‑10» Королева вернули свыше 200 тыс руб переплаты за отопление
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Ноября 2018, 14:00
Как информируется в сообщении пресс-службы надзорного ведомства, в подмосковном Королеве жилищно-строительный кооператив (ЖСК) «Звезда-10» исполнил предписание Госжилинспекции Московской области о проведении перерасчета жителям дома №5А по проспекту Королева, они переплатили более 200 000 рублей.
В ходе проверки инспекторы установили, что общее собрание владельцев помещений в доме установило размер платы за содержание жилого помещения на 2017 год, а в текущем году здесь должен был действовать тариф администрации городского округа. Но ЖСК производил расчеты по другим показателям.
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