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В Люберцах 100 подъездов обустроили для инвалидов с начала года
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Ноября 2018, 15:24
Как информируется в Instagram-аккаунте управления ЖКХ администрации муниципалитета, в подмосковных Люберцах с начала года адаптировали сто подъездов для людей с ограниченными возможностями, до конца года обустроят еще 50.
С начала 2018 года в городском округе Люберцы по губернаторской программе отремонтировали 1243 подъезда из запланированных 1329. В том числе в рамках ремонта выполняют работы по адаптации подъездов по программе «Доступная среда». На субсидирование приняты документы на 892 подъезда на общую сумму 107,5 миллионов рублей. Из местного бюджета оплачено семьсот пятьдесят восемь подъездов на сумму 27,5 миллионов рублей.
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