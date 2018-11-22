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Бесплатную правовую помощь получат льготники в Красногорске 30 ноября
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Общество — 22 Ноября 2018, 18:22
Как информируется на официальном сайте администрации муниципалитета, 30 ноября в Красногорске проведут юридическую консультацию для горожан, относящихся к льготным категориям, и малоимущих.
В сообщении сказно, - «Администрация городского округа Красногорск проводит прием граждан по оказанию бесплатной правовой помощи. Прием проведут 30 ноября с 14:00 до 17:00 в кабинете №113».
На получение бесплатной правовой помощи имеют право малоимущие жители Красногорска, инвалиды 1 и 2 групп, ветераны Великой Отечественной войны и ряд других категорий граждан.
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