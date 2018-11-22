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Публичные обсуждения применения УФАС антимонопольных законов пройдут 5 декабря
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Ноября 2018, 18:23
Как сказано в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области, в доме правительства Московской области 5 декабря состоятся публичные обсуждения правоприменительной практики Московского областного УФАС за четвертый квартал 2018 года.
В публичных обсуждениях примут участие представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов прокуратуры Московской области, органов государственной власти и органов местного самоуправления Подмосковья, а также представители хозяйствующих субъектов и общественных объединений региона.
5 декабря в 14:00 пройдут публичные обсуждения в доме правительства Московской области по адресу: город Красногорск-7, бульвар Строителей, дом 1.
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